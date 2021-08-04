Цены на хлеб выросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: как изменилась стоимость за год

В Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн.
Это следует из данных Государственной службы статистики. Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.
Как поменялись цены с июня 2020-го до июня 2021-го:
Отметим, Национальный банк Украины из-за значительного роста инфляции принял решение увеличить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 8%. Это позволит стабилизировать ситуацию и замедлить подорожание товаров и продуктов.
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