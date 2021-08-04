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Цены на хлеб выросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: как изменилась стоимость за год

Цены на хлеб выросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: как изменилась стоимость за год

В Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн.

Это следует из данных Государственной службы статистики. Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.

Как поменялись цены с июня 2020-го до июня 2021-го:

  • Рис (кг) с 23,57 до 27,23 грн
  • Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (кг) с 24,81 до 29,65 грн
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (кг) с 20,09 до 23,80 грн
  • Батон 500 г с 13,96 до 16,33 грн;
  • Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (кг) с 19,18 до 23,15 грн
  • Крупа гречневая (кг) с 36,96 до 42,01 грн;
  • Птица (тушки куриные) (кг) с 50,50 до 68,19 грн
  • Филе куриное (кг) с 83,10 до 107,62 грн
  • Колбасы вареные первого сорта (кг) с 100,88 до 110,63 грн
  • Рыба мороженая (кг) с 80,19 до 84,27 грн
  • Водка 0,5 л с 92,13 до 93,31 грн
  • Вина столовые отечественные 0,75 л с 67,10 до 69,24 грн
  • Пиво отечественных марок 0,5 л с 17,58 до 18,59 грн
  • Сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт) с 40,00 до 47,81 грн
  • Сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт) с 44,81 до 55,72 грн
  • Сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт) с 52,17 до 62,63 грн
  • Сигареты без фильтра пачка (20 шт) с 35,64 до 42,87 грн
  • Плата за аренду 1-комнатной квартиры месяц с 3810,54 до 4113,08 грн
  • Бензин А-92 л с 20,79 до 28,36 грн
  • Бензин А-95 л с 21,91 до 29,27 грн
  • Дизельное топливо л с 21,24 до 27,61 грн

Отметим, Национальный банк Украины из-за значительного роста инфляции принял решение увеличить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 8%. Это позволит стабилизировать ситуацию и замедлить подорожание товаров и продуктов.

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По материалам Обозреватель
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