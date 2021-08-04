Цены на хлеб выросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: как изменилась стоимость за год

В Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн.

Это следует из данных Государственной службы статистики. Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.

Как поменялись цены с июня 2020-го до июня 2021-го:

Рис (кг) с 23,57 до 27,23 грн

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (кг) с 24,81 до 29,65 грн

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (кг) с 20,09 до 23,80 грн

Батон 500 г с 13,96 до 16,33 грн;

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (кг) с 19,18 до 23,15 грн

Крупа гречневая (кг) с 36,96 до 42,01 грн;

Птица (тушки куриные) (кг) с 50,50 до 68,19 грн

Филе куриное (кг) с 83,10 до 107,62 грн

Колбасы вареные первого сорта (кг) с 100,88 до 110,63 грн

Рыба мороженая (кг) с 80,19 до 84,27 грн

Водка 0,5 л с 92,13 до 93,31 грн

Вина столовые отечественные 0,75 л с 67,10 до 69,24 грн

Пиво отечественных марок 0,5 л с 17,58 до 18,59 грн

Сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт) с 40,00 до 47,81 грн

Сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт) с 44,81 до 55,72 грн

Сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт) с 52,17 до 62,63 грн

Сигареты без фильтра пачка (20 шт) с 35,64 до 42,87 грн

Плата за аренду 1-комнатной квартиры месяц с 3810,54 до 4113,08 грн

Бензин А-92 л с 20,79 до 28,36 грн

Бензин А-95 л с 21,91 до 29,27 грн

Дизельное топливо л с 21,24 до 27,61 грн

Отметим, Национальный банк Украины из-за значительного роста инфляции принял решение увеличить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 8%. Это позволит стабилизировать ситуацию и замедлить подорожание товаров и продуктов.