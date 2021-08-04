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Легендарный производитель видеокарт 3dfx может вернуться на рынок

Легендарный производитель видеокарт 3dfx может вернуться на рынок

Вскоре компания 3dfx Interactive, которая создавала дискретные видеокарты, но прекратила существование около 20 лет, может вернуться на рынок. Об этом свидетельствует тизер, который был опубликован в Твиттере компании и в котором сказано, что 5 августа нас ожидает “большой анонс”.

В описании учетной записи сказано, что она является официальной учетной записью 3dfx, но в публикации можно заметить грамматическую ошибку. Кроме этого, в твите используется изображение, которое создано фанатом компании (автором является пользователь DeviantArt).

Напомним, что 3dfx прекратила свою деятельность в декабре 2000-го года, а формальную процедуру банкротства завершили в 2002-м году. Большую часть интеллектуальной собственности, в том числе технологию SLI, и большинство работников, которые создавали эту интеллектуальную собственность, получила в свое распоряжение компания NVIDIA.

В случае, если публикация окажется правдивой и компания 3dfx Interactive возобновит свою деятельность, вероятно, компания вернется к уровню, с которого начинала свою деятельность и начнет все заново, что звучит маловероятно. Тем не менее, наличие еще одного игрока на рынке графических адаптеров для ПК – это хорошо. Правда, стоит отнестись со скепсисом к этой новости и подождать подтверждения.

По материалам ITsider.
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