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В Украине запустят быстрый онлайн-сервис для помощи малому и среднему бизнесу

В Украине запустят быстрый онлайн-сервис для помощи малому и среднему бизнесу

В Украине запустят новый онлайн-сервис для быстрого определения ключевых приоритетов малого и среднего бизнеса MEREZHA.Focus.

4 августа ЕБРР, при поддержке правительства США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР, презентует новую разработку — MEREZHA.Focus, которая станет одним из основных инструментов для построения культуры ведения бизнеса экосистемы онлайн-сервисов MEREZHA.

«Сервис поможет тысячам украинских МСБ (малый и средний бизнес. – Ред.) проводить бесплатно быструю онлайн-диагностику всего за 15 минут. Новый диджитал-инструмент позволит выявить корневые проблемы, получить список рекомендаций по их решению, а также определить ключевые приоритеты, концентрируя свои организационные ресурсы на устранении факторов, препятствующих полноценной реализации потенциала бизнеса», — заявили в ЕБРР.

Для того чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно перейти по ссылке Merezha.focus и выбрать опцию Пройти диагностику. Путь состоит из следующих шагов:

1. Прохождение теста — анонимные ответы на вопросы относительно бизнеса с определенным углублением в процессы и актуальные ежедневные проблемы.

2. Фокусировка на факторах ограничения и выявления приоритетов.

3. Получение глубокого и персонализированного заключения в форме отчета о корневых проблемах, требующих внимания.

4. Доступ к экспертам платформы MEREZHA и персонализированного контента на основе результатов.

«Отчет станет основным источником информации для определения фокуса, выбора дальнейших шагов решения проблем и принятия эффективных управленческих решений. Уникальной функцией инструмента является возможность проходить диагностику многократно и калибровать фокус в зависимости от отрасли, типа бизнеса и этапа развития, на котором он находится», — заявили в ЕБРР.

В банке пояснили, что в основе MEREZHA.Focus лежит теория ограничений Элиаха Голдрата, в которой отмечается, что успешность бизнеса ограничивается производительностью его самого слабого звена, то есть способностью к фокусировке.

Справка Finance.ua

  • онлайн-платформа экспертных решений для бизнеса MEREZHA внедряется ЕБРР при поддержке США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР. Другие доноры: Италия, Корея, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Швеция, Япония, и ТайваньБізнес — Фонд Технического Сотрудничества ЕБРР;
  • ЕБРР только за последние два года выделил 2 млрд евро для экономики Украины. Банк финансирует инфраструктуру, энергоэффективность и энергетическую безопасность, сельскохозяйственные и промышленные проекты, а также небольшие предприятия, также давая индивидуальные бизнес-советы небольшим предприятиям, чтобы улучшить их производительность и стимулировать рост.
По материалам НВ
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