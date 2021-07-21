В Украине запустят быстрый онлайн-сервис для помощи малому и среднему бизнесу

В Украине запустят новый онлайн-сервис для быстрого определения ключевых приоритетов малого и среднего бизнеса MEREZHA.Focus.
4 августа ЕБРР, при поддержке правительства США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР, презентует новую разработку — MEREZHA.Focus, которая станет одним из основных инструментов для построения культуры ведения бизнеса экосистемы онлайн-сервисов MEREZHA.
«Сервис поможет тысячам украинских МСБ (малый и средний бизнес. – Ред.) проводить бесплатно быструю онлайн-диагностику всего за 15 минут. Новый диджитал-инструмент позволит выявить корневые проблемы, получить список рекомендаций по их решению, а также определить ключевые приоритеты, концентрируя свои организационные ресурсы на устранении факторов, препятствующих полноценной реализации потенциала бизнеса», — заявили в ЕБРР.
Для того чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно перейти по ссылке Merezha.focus и выбрать опцию Пройти диагностику. Путь состоит из следующих шагов:
1. Прохождение теста — анонимные ответы на вопросы относительно бизнеса с определенным углублением в процессы и актуальные ежедневные проблемы.
2. Фокусировка на факторах ограничения и выявления приоритетов.
3. Получение глубокого и персонализированного заключения в форме отчета о корневых проблемах, требующих внимания.
4. Доступ к экспертам платформы MEREZHA и персонализированного контента на основе результатов.
«Отчет станет основным источником информации для определения фокуса, выбора дальнейших шагов решения проблем и принятия эффективных управленческих решений. Уникальной функцией инструмента является возможность проходить диагностику многократно и калибровать фокус в зависимости от отрасли, типа бизнеса и этапа развития, на котором он находится», — заявили в ЕБРР.
В банке пояснили, что в основе MEREZHA.Focus лежит теория ограничений Элиаха Голдрата, в которой отмечается, что успешность бизнеса ограничивается производительностью его самого слабого звена, то есть способностью к фокусировке.
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