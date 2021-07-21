Усовершенствован механизм вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов — закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков» №1588-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит расходы государства на неплатежеспособные банки.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может инициировать производство (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании вреда, причиненного банку вследствие:

национализации или экспроприации имущества банка;

реквизиции, разрушения, ущерба или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

Документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим вред банку и кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого ущерба (убытков).

Уточнены процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и т.д.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.