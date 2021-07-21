0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессора собственного производства.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter компании.

«Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора Google Inc. Сундара Пичара, новый процессор Tensor основан на 20-летнем опыте компании в работе с компьютерами и «на сегодняшний день является самым большим новшеством в Pixel».

По информации журналистов издания Engadget, которые побывали на закрытой презентации, фактические размеры новинок были озвучены, но, как и следовало ожидать, Pixel 6 Pro будет немного больше предыдущих моделей. Среди фирменных стилей появятся: персиково-пастельный, пастельно-зеленый и черный.

Там уточнили, что разработчики улучшили конфигурацию камеры, а селфи-камеру переместили из левого верхнего угла в середину дисплея. Так, новая камера способна пропускать на 150% больше света и будет оснащена телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом.

Также известно, что Google переделала программное обеспечение для обработки речи, создав новую платформу Speech On Device API (SODA), которая позволяет программам задействовать Tensor для более качественного распознавания речи.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.