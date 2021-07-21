Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессора собственного производства.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter компании.

«Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора Google Inc. Сундара Пичара, новый процессор Tensor основан на 20-летнем опыте компании в работе с компьютерами и «на сегодняшний день является самым большим новшеством в Pixel».

По информации журналистов издания Engadget, которые побывали на закрытой презентации, фактические размеры новинок были озвучены, но, как и следовало ожидать, Pixel 6 Pro будет немного больше предыдущих моделей. Среди фирменных стилей появятся: персиково-пастельный, пастельно-зеленый и черный.

Там уточнили, что разработчики улучшили конфигурацию камеры, а селфи-камеру переместили из левого верхнего угла в середину дисплея. Так, новая камера способна пропускать на 150% больше света и будет оснащена телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом.

Также известно, что Google переделала программное обеспечение для обработки речи, создав новую платформу Speech On Device API (SODA), которая позволяет программам задействовать Tensor для более качественного распознавания речи.