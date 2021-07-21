Межбанк: что происходило на рынке с долларом и евро

Первый рабочий день августа, как мы и писали в своем утреннем прогнозе, прошел в два этапа.
На первом — клиенты подводили итоги июля и были не очень активны на валютном межбанке, зато ближе к 12 часам они уже «проснулись» и стали быстро возвращаться в свой обычный деловой ритм. Это увеличило статистику торгов даже больше, чем мы предполагали с утра. В итоге, только по Bloomberg прошло операций более, чем на $ 150 млн. И это отличный результат для начала месяца.
В целом, за 2 августа доллар на межбанке подорожал на 4 копейки — с 26,81/26,83 до 26,85/26,87 гривен, а евро вырос настолько же с 31,86/31,88 до 31,90/31,92 гривен. НБУ на торги сегодня не выходил, так как участники рынка и сами быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не возникало.
Ход торгов:
После ожидаемо вялого начала в первый рабочий день месяца — к 11 часам доллар вырос с утренних стартовых 26,81/26,83 до 26,835/26,855 гривен, а к полудню подрос до 26,84/26,86.
Перекосы между спросом и предложением были незначительными и в моменты выхода основных игроков спекулянтам не удавалось особо «раскачать» котировки.
В пределах достаточно узкого коридора 26,835−26,855/26,856 — 26,875 гривен доллар и пробыл весь оставшийся период сессии, а завершились торги по доллару уровнем 26,85/26,87 гривен.
Главные события 2 августа на валютном рынке:
1) Доллар и евро за день выросли каждый на 4 копейки. Американская валюта — с 26,81/26,83 до 26,85/26,87 гривен, а евровалюта — с 31,86/31,88 гривен до 31,90/31,92.
2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8339 гривен, а официальный курс на 3 августа 2021 года установлен на уровне 26,8444 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,83 / 26,85
евро — 31,89 / 31,91
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1881 / 1,1883
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен12 ч. назад - 4233 31
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 27825 12
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня6 ч. назад - 669 6
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ8 ч. назад - 647 4
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 1000 4
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 27825 12
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен12 ч. назад - 4233 31
В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО10 ч. назад - 1772
Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августе7 ч. назад - 1168 2
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 1000 4
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»9 ч. назад - 221
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 840 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1530 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1497 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 799