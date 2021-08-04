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Маск подтвердил исчезновение традиционного руля во всех моделях Tesla

Маск подтвердил исчезновение традиционного руля во всех моделях Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил исчезновение традиционного руля во всех моделях его электромобилей.

Об этом сообщает Car and Driver.

Так, обновленная Tesla Model S получила руль необычной формы — он представляет собой неуклюжий U-образный штурвал без верхней планки.

Издание Car and Driver обратилось за комментариями о законности использования штурвалообразного руля в современных серийных автомобилях в Национальное управление по безопасности транспорта США (NHTSA). Департамент ответил, что не «одобряет» это решение, но не может делать выводы до того, как автомобиль поступит в продажу, добавив, что ответственность за соответствие действующим нормам безопасности несут производители.

Интересно, что пока ни в одном из нормативных документов США не регламентируется форма руля автомобиля, единственное требование к этой детали — гарантия безопасности для пользователя.

Сторонники «штурвала» утверждают, что впечатления от вождения или безопасность никоим образом не проигрывают с использованием такого руля вместо обычного. К тому же отсутствие верхней части открывает лучший обзор на панель приборов. Критику вызывают разве что крошечные сенсорные кнопки на руле.

То, что «штурвал» распространится на другие модели Tesla, подтверждают шпионские снимки обновленного кроссовера Tesla Model X, на которых заметен аналогичный штурвал.

По материалам ТСН
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