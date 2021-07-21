Минфин назвал банки, через которые выплачиваются пенсии и соцпомощь

Министерство финансов сообщило перечень 44 уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

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1. АО «Ощадбанк»

2. АО КБ «ПриватБанк»

3. АО АБ «Укргазбанк»

4. АО «Укрэксимбанк»

5. АО «Агропромсервис Банк»

6. АО КБ «Аккордбанк»

7. АО «Акцент-банк»

8. АО «Альфа-банк»

9. АО «Банк Альянс»

10. АО «Банк Восток»

11. АО «Банк инвестиций и сбережений»

12. АО «Банк Кредит Днепр»

13. АО «Банк Украинский капитал»

14. АО КБ «Глобус Банк»

15. АО «Восточно-украинский банк „Грант“»

16. АО «Идея Банк»

17. АО АКБ «Индустриалбанк»

18. АО «Коминвестбанк»

19. АО «АКБ „Конкорд“»

20. АО «Кредитинвест банк»

21. АО «Креди Агриколь банк»

22. АО «Кредобанк»

23. АО «Кристалбанк»

24. АО АКБ «Львов»

25. АО «Мегабанк»

26. АО «Метабанк»

27. АО «Международный инвестиционный банк»

28. АО «Мотор-Банк»

29. АО «МТБ Банк»

30. АО «ОТП Банк»

31. АО АБ «Пивденный»

32. АО «Пиреус Банк МКБ»

33. АО «Поликомбанк»

34. АО «Полтава-банк»

35. АО «Правэкс Банк»

36. АО «ПроКредит Банк»

37. АО «Первый украинский международный банк»

38. АО «АКБ „Радабанк“»

39. АО «Райффайзен Банк»

40. АО «Таскомбанк»

41. АО «Укрстройинвестбанк»

42. АО «УкрСиббанк»

43. АО «Универсал Банк»

44. АО «Юнекс Банк»

Справка Finance.ua:

пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из банков и открыть в нем счет;

для получения пенсионной выплаты через банковское учреждение необходимо открыть счет в банке и подать соответствующее заявление. Заявление о выплате пенсии подается получателем лично в орган Пенсионного фонда по месту проживания, или же заявление можно оставить в отделении банка, и сотрудники банка передадут его в орган Пенсионного фонда;

в случае, если к определенному сроку пенсионеры не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей будет осуществляться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получатель будет проинформирован.

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