Минфин назвал банки, через которые выплачиваются пенсии и соцпомощь

Министерство финансов сообщило перечень 44 уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений:
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1. АО «Ощадбанк»
2. АО КБ «ПриватБанк»
3. АО АБ «Укргазбанк»
4. АО «Укрэксимбанк»
5. АО «Агропромсервис Банк»
6. АО КБ «Аккордбанк»
7. АО «Акцент-банк»
8. АО «Альфа-банк»
9. АО «Банк Альянс»
10. АО «Банк Восток»
11. АО «Банк инвестиций и сбережений»
12. АО «Банк Кредит Днепр»
13. АО «Банк Украинский капитал»
14. АО КБ «Глобус Банк»
15. АО «Восточно-украинский банк „Грант“»
16. АО «Идея Банк»
17. АО АКБ «Индустриалбанк»
18. АО «Коминвестбанк»
19. АО «АКБ „Конкорд“»
20. АО «Кредитинвест банк»
21. АО «Креди Агриколь банк»
22. АО «Кредобанк»
23. АО «Кристалбанк»
24. АО АКБ «Львов»
25. АО «Мегабанк»
26. АО «Метабанк»
27. АО «Международный инвестиционный банк»
28. АО «Мотор-Банк»
29. АО «МТБ Банк»
30. АО «ОТП Банк»
31. АО АБ «Пивденный»
32. АО «Пиреус Банк МКБ»
33. АО «Поликомбанк»
34. АО «Полтава-банк»
35. АО «Правэкс Банк»
36. АО «ПроКредит Банк»
37. АО «Первый украинский международный банк»
38. АО «АКБ „Радабанк“»
39. АО «Райффайзен Банк»
40. АО «Таскомбанк»
41. АО «Укрстройинвестбанк»
42. АО «УкрСиббанк»
43. АО «Универсал Банк»
44. АО «Юнекс Банк»
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