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В Нацбанке прогнозируют повышение учетной ставки до конца года

В Нацбанке прогнозируют повышение учетной ставки до конца года

Во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 21 июля 2021 года шестеро членов поддержали повышение учетной ставки до 8,0%. Двое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8,5%.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

Во время заседания члены КМП уделили особое внимание дальнейшему росту инфляционного давления, в том числе и фундаментального, динамике инфляционных ожиданий, а также необходимости ужесточения монетарной политики для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.

Члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски. В частности, на фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем предполагалось. Кроме того, более существенное ускорение цен в большинстве стран мира усиливает риски более высокой импортируемой инфляции.

Весомое проинфляционное влияние также будет иметь живой внутренний спрос, который будет сохраняться на горизонте политики. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет давить на цены. К тому же бизнес и население адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому потенциальное усиление ограничений, вероятно, не будет иметь ощутимого дезинфляционного эффекта, отмечается в сообщении.

Подавляющее большинство членов КМП ожидают, что до конца года НБУ придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 п. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых;
  • банкиры прогнозируют, что в ближайшие недели курс доллара в Украине будет находиться в коридоре 26,80-27,00 грн/$.

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По материалам РБК-Украина
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