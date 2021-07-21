В Нацбанке прогнозируют повышение учетной ставки до конца года

Во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 21 июля 2021 года шестеро членов поддержали повышение учетной ставки до 8,0%. Двое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8,5%.
Такие данные обнародованы на сайте НБУ.
Во время заседания члены КМП уделили особое внимание дальнейшему росту инфляционного давления, в том числе и фундаментального, динамике инфляционных ожиданий, а также необходимости ужесточения монетарной политики для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.
Члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски. В частности, на фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем предполагалось. Кроме того, более существенное ускорение цен в большинстве стран мира усиливает риски более высокой импортируемой инфляции.
Весомое проинфляционное влияние также будет иметь живой внутренний спрос, который будет сохраняться на горизонте политики. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет давить на цены. К тому же бизнес и население адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому потенциальное усиление ограничений, вероятно, не будет иметь ощутимого дезинфляционного эффекта, отмечается в сообщении.
Подавляющее большинство членов КМП ожидают, что до конца года НБУ придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 п. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года.
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