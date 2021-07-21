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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

В июле гривна укрепилась как к доллару (восьмой месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (третий месяц подряд, с марта).

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,1763 до 26,8867 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 32,3018 до 31,9239 грн (-1,2%).

Чуть более сильное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке.

Так, за месяц валютная пара EUR/USD незначительно снизилась с 1,1890 до 1,1870 (-0,1%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,1%. Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма.

По укреплению в июле гривна заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, белорусский рубль и грузинский лари.

«Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой — высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию. Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма. Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на $ 0,5 млрд. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования (SDR), в результате которой Украина может пополнить в сентябре свои международные активы на сумму примерно $ 2,9 млрд. При этом население остается крупным чистым продавцом валюты», — говорит Иосуб.

С его слов, в августе стоит ожидать продолжение снижения доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов ее укрепления.

«К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3−26,9 грн, евро — в диапазоне 31,2−31,9 грн», — комментирует эксперт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, также напоминает, что завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками погашения в 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев.

«Возвращение нерезидентов на первичный украинский долговой рынок может спровоцировать новый „виток“ укрепления гривны. Полагаю, что на предстоящей неделе доллар США к гривне начнет укрепляться к уровню 27,15. Единая европейская валюта, вероятно, достигнет отметки в 32,10», — прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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