Умная перчатка переводит язык жестов в речь

Китайская компания Wulala Technology создала перчатку, способную переводить язык жестов в текст и воспроизводить его. Устройство работает в паре со смартфоном и должно помочь людям с проблемами с речью полноценно общаться с окружающими.

Определение тех или иных жестов происходит благодаря двусторонним датчикам изгиба на каждом пальце, а также инерциальному измерительному блоку. Всё это позволяет отслеживать не только движения пальцев, но и положение ладони в трёхмерном пространстве.

Приложение на смартфоне отображает полученные данные в виде текста и синтетической речи, а уровень точности достигает 95%. После прочтения или прослушивания человек может надиктовать ответ, который будет доступен человеку с проблемами речи и слуха в виде анимированного аватара.



Фото: 4pda.to

В будущем разработчики планируют интегрировать перевод на разные языки. Сообщается, что после 90-минутной зарядки перчатка способна проработать 8 часов. Представители Wulala Technology уже предлагают серийную версию для Китая. Она распознаёт более 8000 терминов на китайском жестовом языке.

В настоящее время идёт активное пополнение баз данных, включающих такие разговорные и жестовые языки, как английский, русский, французский, японский и немецкий.



Фото: 4pda.to

Перчатка появилась на Kickstarter, где предлагается по цене €595. Поставки стартуют в январе 2022 года.