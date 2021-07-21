Умная перчатка переводит язык жестов в речь

Китайская компания Wulala Technology создала перчатку, способную переводить язык жестов в текст и воспроизводить его. Устройство работает в паре со смартфоном и должно помочь людям с проблемами с речью полноценно общаться с окружающими.
Определение тех или иных жестов происходит благодаря двусторонним датчикам изгиба на каждом пальце, а также инерциальному измерительному блоку. Всё это позволяет отслеживать не только движения пальцев, но и положение ладони в трёхмерном пространстве.
Приложение на смартфоне отображает полученные данные в виде текста и синтетической речи, а уровень точности достигает 95%. После прочтения или прослушивания человек может надиктовать ответ, который будет доступен человеку с проблемами речи и слуха в виде анимированного аватара.
Фото: 4pda.to
В будущем разработчики планируют интегрировать перевод на разные языки. Сообщается, что после 90-минутной зарядки перчатка способна проработать 8 часов. Представители Wulala Technology уже предлагают серийную версию для Китая. Она распознаёт более 8000 терминов на китайском жестовом языке.
В настоящее время идёт активное пополнение баз данных, включающих такие разговорные и жестовые языки, как английский, русский, французский, японский и немецкий.
Фото: 4pda.to
Перчатка появилась на Kickstarter, где предлагается по цене €595. Поставки стартуют в январе 2022 года.
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