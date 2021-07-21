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Минэкономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом

Минэкономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом

Министерство экономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом, которая обманула около 200 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, в ведомство поступили многочисленные жалобы на незаконные действия компании по посредничеству в трудоустройстве за границей — «Воркхаб», которая обманула и причинила финансовый и моральный ущерб около 200 граждан Украины.

Отмечается, что Минэкономики провело внеплановую проверку компании, в результате которой стало известно, что она заключила договор с иностранным работодателем, но не сообщила об этом факте в орган лицензирования.

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Кроме того, компания взяла плату за оказание услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта предоставленных услуг, что в свою очередь, является нарушением Лицензионных условий.

В итоге, по результатам внеплановой проверки, Минэкономики приняло решение об аннулировании лицензии компании «Воркхаб».

В пресс-службе добавили, что в целом в течение 2021 года Минэкономики провело девять плановых и две внеплановые проверки в отношении компаний, которые предоставляют услуги в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом.

Так, были аннулированы лицензии еще двух недобросовестных посредников по трудоустройству за рубежом — компании «Работа в Европе» и «Инсайт Ворк». Отмечается, что эти решения были приняты в результате проведения плановых мероприятий государственного надзора за соблюдением Лицензионных условий.

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По материалам Espreso.tv
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