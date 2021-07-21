Минэкономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом

Министерство экономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом, которая обманула около 200 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, в ведомство поступили многочисленные жалобы на незаконные действия компании по посредничеству в трудоустройстве за границей — «Воркхаб», которая обманула и причинила финансовый и моральный ущерб около 200 граждан Украины.

Отмечается, что Минэкономики провело внеплановую проверку компании, в результате которой стало известно, что она заключила договор с иностранным работодателем, но не сообщила об этом факте в орган лицензирования.

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Кроме того, компания взяла плату за оказание услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта предоставленных услуг, что в свою очередь, является нарушением Лицензионных условий.

В итоге, по результатам внеплановой проверки, Минэкономики приняло решение об аннулировании лицензии компании «Воркхаб».

В пресс-службе добавили, что в целом в течение 2021 года Минэкономики провело девять плановых и две внеплановые проверки в отношении компаний, которые предоставляют услуги в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом.

Так, были аннулированы лицензии еще двух недобросовестных посредников по трудоустройству за рубежом — компании «Работа в Европе» и «Инсайт Ворк». Отмечается, что эти решения были приняты в результате проведения плановых мероприятий государственного надзора за соблюдением Лицензионных условий.

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