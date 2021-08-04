Родня и завещание: кто может претендовать на наследство

Отсутствие в завещании среди перечня наследников близкого человека бывает часто. Завещатель в силу различных жизненных обстоятельств и по своему усмотрению увеличивает или уменьшает круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать.
Об этом сообщает Минюст.
Однако благодаря гражданскому законодательству некоторые члены семьи все же могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве, даже если в последнюю волю наследодателя они не были включены.
Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.
Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.
К обязательной доле в наследстве причисляется стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю.
Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, который имеет право на обязательную долю в наследстве, действительны только в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю.
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