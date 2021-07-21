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Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.

Об этом сообщается на странице сообщества Google Android.

«Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Maps», — говорится в сообщении.

Вход в учетную запись будет доступен с более поздней версией Android (3.0 или новее). «Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам это сделать», — отметили в Google.

Если пользователь не может обновить свое устройство до более новой версии Android (3.0+), то в Google советуют попробовать войти в учетную запись в веб-браузере устройства.

«Вы по-прежнему можете использовать некоторые службы Google, войдя в Google в веб-браузере своего устройства», — добавили в компании.

По материалам РБК-Украина
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