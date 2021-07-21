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Zoom согласилась выплатить $85 миллионов из-за проблем с приватностью

Zoom согласилась выплатить $85 миллионов из-за проблем с приватностью

Платформа для видеоконференций Zoom согласилась выплатить $ 85 миллионов из-за недостаточного уровня защиты от кибервзлома.

Об этом пишет Reuters.

«Компания Zoom согласилась выплатить 85 млн долл. и улучшить свои подходы к безопасности, чтобы уладить классовый иск, который утверждал, что компания нарушила права пользователей на приватность, поделившись их данными с Facebook, Google и LinkedIn и позволив хакерам вмешиваться во встречи в Zoom», — говорится в материале.

Отмечается, что предложение Zoom еще должно быть утверждено судом США.

«Истцы в этом классовом иске получат право на 15% скидку на подписку или $ 25 — в зависимости от того, что из этого больше, — а другие смогут получить до $ 15», — утверждает Reuters.

Кроме этого, Zoom согласился ввести ряд обновлений безопасности, в том числе сообщая пользователям, когда организаторы или другие участники используют сторонние приложения во время встреч, а также проведя специальные курсы для сотрудников по приватности и обращению с данными.

По материалам Укринформ
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