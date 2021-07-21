Банкиры создали новые кредитные продукты под рынок земли

Свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения позволяет банкам предложить клиентам новые кредитные продукты и расширяет возможности действующих кредитных программ.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
«В контексте открытия рынка земли мы говорим о кредитовании на приобретение земли с учетом ограничений первого этапа реформы, когда землю могут покупать только физические лица до 100 гектар в одни руки. Мы говорим о малых фермерских хозяйствах или их непосредственных собственниках», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Физлица смогут получить кредит на покупку земли или под залог земли. “Мы рассматриваем землю как объект кредитования или как залог, а физлицо – как инвестора или как собственника земельного пая. Банки сейчас могут взять в залог землю сельхозназначения, поэтому могут предложить на рынок потребительское кредитование собственников земельных участков на потребительские нужды. Такой продукт готов”, – говорит председатель правления банка Альянс Юлия Фролова.
Владельцы земельных участков смогут получить кредит для удовлетворения своих потребительских нужд. «Владельцы паев имеют свой потребительский спрос – на обучение детей, на покупку активов, и имеют право предоставить банку в залог земельный участок», – отметила Фролова.
Читайте также: В Минагрополитики назвали среднюю цену гектара сельхозземли после открытия рынка
Второй сегмент – покупка земли для агропроизводства. «Следующий целевой сегмент заемщиков – это физические лица – фермерские хозяйства, которые имеют возможность аккумулировать земельные участки в пределах 100 гектаров с производственной целью», – рассказала Юлия Фролова.
Покупатель земли либо должен планировать самостоятельно работать на ней, либо сдать ее в аренду. “Мы пошли по пути финансирования физлиц на приобретение земли. Мы просим, чтобы была сразу заключена аренда с агропроизводителем, чтобы был денежный поток для обслуживания этого кредита. Поэтому у нас будет продукт, в основе ориентированный на физлиц», – говорит заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.
Банки уже готовят такие продукты. «Мы сейчас изучаем, как это будет работать у нас. И после изучения мы сможем предоставить продукт кредитования физических лиц на покупку и под залог земли», – сказал начальник управления развития продуктов Укргазбанка Виталий Годун.
Программы банков фактически будут сводиться к трем стандартным кредитным предложениям. «Участие в сделках купли-продажи – финансирование покупателя, есть возможность домохозяйств получить кредиты под залог недвижимости, и третий момент – это имущественный поручитель, если предоставляется залог для третьих лиц, в том числе юрлиц. Все будет крутиться вокруг этих трех моментов», – уверен член правления Агропросперис Банка Сергей Козлов.
«Основные продукты – это кредиты на оборотные средства под залог земельных участков, или на инвестиционные цели агропроизводителей. Мы готовы также предложить кредитные продукты для физлиц-инвесторов с целью приобретения земельных участков», – пообещала Фролова.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен6 ч. назад - 2544 23
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 22112 6
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиПозавчера, 12:00 - 4375 6
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 702 3
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ2 ч. назад - 290 2
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 22112 6
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен6 ч. назад - 2544 23
Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себяВчера, 16:34 - 1506
Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%Вчера, 14:21 - 884
У трети украинцев во время пандемии появились «свободные деньги» — исследованиеВчера, 13:30 - 814
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»3 ч. назад - 99
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 786 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1498 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1476 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 791