Банкиры создали новые кредитные продукты под рынок земли

Свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения позволяет банкам предложить клиентам новые кредитные продукты и расширяет возможности действующих кредитных программ.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«В контексте открытия рынка земли мы говорим о кредитовании на приобретение земли с учетом ограничений первого этапа реформы, когда землю могут покупать только физические лица до 100 гектар в одни руки. Мы говорим о малых фермерских хозяйствах или их непосредственных собственниках», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Физлица смогут получить кредит на покупку земли или под залог земли. “Мы рассматриваем землю как объект кредитования или как залог, а физлицо – как инвестора или как собственника земельного пая. Банки сейчас могут взять в залог землю сельхозназначения, поэтому могут предложить на рынок потребительское кредитование собственников земельных участков на потребительские нужды. Такой продукт готов”, – говорит председатель правления банка Альянс Юлия Фролова.

Владельцы земельных участков смогут получить кредит для удовлетворения своих потребительских нужд. «Владельцы паев имеют свой потребительский спрос – на обучение детей, на покупку активов, и имеют право предоставить банку в залог земельный участок», – отметила Фролова.

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Второй сегмент – покупка земли для агропроизводства. «Следующий целевой сегмент заемщиков – это физические лица – фермерские хозяйства, которые имеют возможность аккумулировать земельные участки в пределах 100 гектаров с производственной целью», – рассказала Юлия Фролова.

Покупатель земли либо должен планировать самостоятельно работать на ней, либо сдать ее в аренду. “Мы пошли по пути финансирования физлиц на приобретение земли. Мы просим, чтобы была сразу заключена аренда с агропроизводителем, чтобы был денежный поток для обслуживания этого кредита. Поэтому у нас будет продукт, в основе ориентированный на физлиц», – говорит заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.

Банки уже готовят такие продукты. «Мы сейчас изучаем, как это будет работать у нас. И после изучения мы сможем предоставить продукт кредитования физических лиц на покупку и под залог земли», – сказал начальник управления развития продуктов Укргазбанка Виталий Годун.

Программы банков фактически будут сводиться к трем стандартным кредитным предложениям. «Участие в сделках купли-продажи – финансирование покупателя, есть возможность домохозяйств получить кредиты под залог недвижимости, и третий момент – это имущественный поручитель, если предоставляется залог для третьих лиц, в том числе юрлиц. Все будет крутиться вокруг этих трех моментов», – уверен член правления Агропросперис Банка Сергей Козлов.

«Основные продукты – это кредиты на оборотные средства под залог земельных участков, или на инвестиционные цели агропроизводителей. Мы готовы также предложить кредитные продукты для физлиц-инвесторов с целью приобретения земельных участков», – пообещала Фролова.

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