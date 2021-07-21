НБУ за месяц пополнил резервы почти на 200 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение июля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 188,0 млн долларов. При этом НБУ валюту не продавал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В июле НБУ продолжил интервенции на межбанке. В основном он выкупал излишки валюты. Тем не менее, курс доллара к гривне снизился за июль на 1,1% – с 27,1763 гривен за доллар на 30 июня до 26,8867 на 31 июля.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1 161,3 млн долларов, продал – 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 991,8 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.
Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.
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