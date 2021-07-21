В Европе ожидают, что высокие цены на газ будут до марта 2022 года - оператор ГТС

Европейский рынок ожидает сохранения высоких цен на газ до марта следующего года, а дальше начнется их снижение.
Об этом говорится в аналитическом материале ОГТСУ.
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«Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка по сохранению высокой цены газа до марта 2022 года и дальнейшей нормализации (фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год — 25,7 евро/МВт-ч)», — отмечает Оператор.
В то же время в ОГТСУ не исключают возможности отклонения фактической цены газа зимой как в сторону снижения (например, в случае отказа Газпрома от ограничения поставок), так и в сторону роста (в случае углубления дефицита).
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