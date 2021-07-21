0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 65 0

В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»

В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»

В Эстонии лабораторные исследования спрея для носа с антителами к коронавирусу, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании широко распространенного в настоящее время дельта-штамма коронавируса.

Об этом сообщает Postimees.

В частности, лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав младший сказал, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, которые, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызывают наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», — отметил Март Устав младший.

Указано, что решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Причем с юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.