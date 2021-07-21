В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»

В Эстонии лабораторные исследования спрея для носа с антителами к коронавирусу, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании широко распространенного в настоящее время дельта-штамма коронавируса.

Об этом сообщает Postimees.

В частности, лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав младший сказал, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, которые, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызывают наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», — отметил Март Устав младший.

Указано, что решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Причем с юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.