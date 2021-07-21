Шмыгаль: уже есть более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться законом об «инвестнянях»

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 31 июля уже более 25 инвесторов хотят воспользоваться законом об «инвестнянях» и обратились в UkraineInvest.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Премьер добавил, что общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США.

В сообщении также указывается, что на этой неделе на заседании Правительства утвердили порядок и методологию оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

«Это еще один шаг к полноценной реализации закона об «инвестнянях», — отметил он.

Справка Finance.ua:

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, которым утверждены требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов. Это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями;

в рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов;

президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

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