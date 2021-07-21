СБУ уличила экс-руководителя авиазавода в хищении 30 млн гривен

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении бывшего главу Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Его обвиняют в растрате 30 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Согласно данным следствия, начиная с 2013 по 2015 год бывший чиновник обеспечил перевод около 30 млн гривен коммерческим компаниям, которые, якобы, предоставляли агентские услуги в рамках продаж товаров военного назначения за рубежом.
“Международный аспект совершения преступления нуждался в значительной и постоянной коммуникации с компетентными органами других государств. Полученная информация в конце концов помогла следствию собрать необходимую доказательную базу для сообщения о подозрении экс-руководителю”, – отмечает пресс-служба.
Стоит отметить, что согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.
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