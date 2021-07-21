В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО

Законом Украины от 1 декабря 2020 года №1017–ІХ в Налоговый кодекс Украины и закон №265 «О применении РРО» внесены изменения.

Об этом рассказали в Левобережной ГНИ Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

Что меняется:

обязательное применение РРО физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога, которые занимаются реализацией лекарственных средств и медицинских изделий, медицинских услуг, сложной бытовой техники и ювелирных изделий;

обязательное применение РРО для всех ФЛП – «единщиков» второй-четвертой группы с 01.01.2022 года;

при проведении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств РРО не применяется.

отменен штраф за несоответствие наличных денег в кассе, штраф за непредоставление отчетности по использованию программного РРО , штраф за предварительное программирование товаров (кроме подакцизных товаров) и штраф за не создание контрольной ленты на программном РРО ;

изменен лимит неиспользования РРО , установленный в размере 220 (1320000) МЗП по состоянию на 01 января отчетного года.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров изменил объем дохода в течение календарного года, при превышении которого плательщики единого налога второй-четвертой групп обязаны применять регистраторы расчетных операций ( РРО , кассовые аппараты);

одним из критериев отбора налогоплательщиков для проведения фактических проверок, которые реализуют подакцизную продукцию, является объем проведенных операций через РРО /ПРРО, в частности субъектов хозяйствования со среднемесячной выручкой, проведенной через регистраторы расчетных операций, менее 7 тысяч гривен;

продавцы товаров на своих сайтах не всегда дают правдивую информацию о количестве, цене, способах расчетов и условиях доставки товаров, чем нарушают требования законодательства о защите прав потребителей.

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