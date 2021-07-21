В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО

Законом Украины от 1 декабря 2020 года №1017–ІХ в Налоговый кодекс Украины и закон №265 «О применении РРО» внесены изменения.
Об этом рассказали в Левобережной ГНИ Главного управления ГНС в Днепропетровской области.
Что меняется:
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