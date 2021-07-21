Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% будет зависеть от газопроводов Газпрома

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора.
Он объяснил, что ежегодно Украина потребляет около 30 млрд м3 газа, из которых 20 млрд — собственная добыча, и еще 10 млрд — импорт. Следовательно, говорит он, украинская ГТС будет работать в любом случае.
«Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя», — отметил Макогон.
По его словам, проблема заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Поэтому ГТСУ не сможет быть «резервным вариантом» для Европы на случай, например, ремонта Северного потока.
Макогон продолжил: «В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: „Давайте украинский транзит“. Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно».
То есть без нового долгосрочного транзитного договора Украина должна будет оптимизировать газотранспортную систему, в результате чего Европа на 80% будет зависеть от газопроводов Газпрома (Северные потоки и Турецкие), отметил глава ГТС.
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