0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% будет зависеть от газопроводов Газпрома

Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% будет зависеть от газопроводов Газпрома

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора.

Он объяснил, что ежегодно Украина потребляет около 30 млрд м3 газа, из которых 20 млрд — собственная добыча, и еще 10 млрд — импорт. Следовательно, говорит он, украинская ГТС будет работать в любом случае.

«Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя», — отметил Макогон.

По его словам, проблема заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Поэтому ГТСУ не сможет быть «резервным вариантом» для Европы на случай, например, ремонта Северного потока.

Макогон продолжил: «В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: „Давайте украинский транзит“. Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно».

То есть без нового долгосрочного транзитного договора Украина должна будет оптимизировать газотранспортную систему, в результате чего Европа на 80% будет зависеть от газопроводов Газпрома (Северные потоки и Турецкие), отметил глава ГТС.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.