0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0 Новости партнёров

Новый сервис верификации заемщиков Wurmie доступен в Украине


Wurmie – это надежный финтех-сервис, позволяющий верифицировать и оценивать потенциальных заемщиков на основе данных, полученных онлайн из банков. Wurmie предоставляет компаниям, занимающимся кредитованием, мощный дополнительный инструмент для построения и усиления скоринга с учетом достоверной информации о финансовых транзакциях клиента.

С помощью Wurmie финансовые организации могут:

  • Точно идентифицировать клиента благодаря считыванию (с его согласия) его личных данных непосредственно из банка онлайн.
  • Получать расширенные отчеты о транзакциях и движении средств на банковских счетах.
  • Всесторонне анализировать полученную информацию (лейблинг транзакций, расчет оборотов по счету и др.).
  • Оценивать платежеспособность клиента.
  • Исключать мошенничество при оформлении кредитов.

Виджет Wurmie встраивается на веб-сайт или в мобильное приложение кредитной компании, давая их клиентам возможность безопасно авторизоваться в своем онлайн-банке и делиться данными во время подачи заявки на получение кредита непосредственно на сайте или в приложении компании-кредитора. Потенциальному заемщику достаточно дать согласие на обработку данных и залогиниться в личном кабинете банка через виджет – все остальное происходит автоматически.

Данные, извлекаемые Wurmie, включают личную информацию: ФИО, идентификационный номер, контактные и паспортные данные, – которая позволяют мгновенно верифицировать клиента и предотвратить попытки мошенничества. Кроме того, кредитору становятся известны номер счета, конечный баланс и история транзакций, позволяющие рассчитывать платежеспособность и идентифицировать “красные флажки”, например. азартные игры, закредитованность и т.д.

Помимо необработанных данных о транзакциях, технология Wurmie дополняет эту информацию тегами, позволяющими получить более полное представление о структуре доходов и поведении соискателя кредита. Для построения профиля финансового поведения клиента применяются дополнительные алгоритмы машинного обучения. Затем этот профиль можно использовать в качестве одного из элементов модели кредитного скоринга финансовой организации либо в качестве отдельной модели оценки для небольших компаний, не имеющих ресурсов для развития собственных аналитических механизмов.

Таким образом, благодаря Wurmie процесс подачи заявки на кредит можно автоматизировать и сократить вплоть до нескольких минут при сохранении высокого качества кредитного рейтинга.

***
Сервис Wurmie не имеет прямых аналогов в Украине. Сейчас Wurmie успешно работает в Польше и Испании, а также занимает уверенные позиции на рынке финансовых услуг Украины, ежемесячно осуществляя более 300 тысяч успешных проверок клиентов. Решения Wurmie улучшают процесс верификации новых соискателей кредита и предоставляют банковские данные для совершенствования кредитного скоринга.

По материалам ООО Диджитал прайс
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.