Новый сервис верификации заемщиков Wurmie доступен в Украине

Wurmie – это надежный финтех-сервис, позволяющий верифицировать и оценивать потенциальных заемщиков на основе данных, полученных онлайн из банков. Wurmie предоставляет компаниям, занимающимся кредитованием, мощный дополнительный инструмент для построения и усиления скоринга с учетом достоверной информации о финансовых транзакциях клиента.
С помощью Wurmie финансовые организации могут:
Виджет Wurmie встраивается на веб-сайт или в мобильное приложение кредитной компании, давая их клиентам возможность безопасно авторизоваться в своем онлайн-банке и делиться данными во время подачи заявки на получение кредита непосредственно на сайте или в приложении компании-кредитора. Потенциальному заемщику достаточно дать согласие на обработку данных и залогиниться в личном кабинете банка через виджет – все остальное происходит автоматически.
Данные, извлекаемые Wurmie, включают личную информацию: ФИО, идентификационный номер, контактные и паспортные данные, – которая позволяют мгновенно верифицировать клиента и предотвратить попытки мошенничества. Кроме того, кредитору становятся известны номер счета, конечный баланс и история транзакций, позволяющие рассчитывать платежеспособность и идентифицировать “красные флажки”, например. азартные игры, закредитованность и т.д.
Помимо необработанных данных о транзакциях, технология Wurmie дополняет эту информацию тегами, позволяющими получить более полное представление о структуре доходов и поведении соискателя кредита. Для построения профиля финансового поведения клиента применяются дополнительные алгоритмы машинного обучения. Затем этот профиль можно использовать в качестве одного из элементов модели кредитного скоринга финансовой организации либо в качестве отдельной модели оценки для небольших компаний, не имеющих ресурсов для развития собственных аналитических механизмов.
Таким образом, благодаря Wurmie процесс подачи заявки на кредит можно автоматизировать и сократить вплоть до нескольких минут при сохранении высокого качества кредитного рейтинга.
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Сервис Wurmie не имеет прямых аналогов в Украине. Сейчас Wurmie успешно работает в Польше и Испании, а также занимает уверенные позиции на рынке финансовых услуг Украины, ежемесячно осуществляя более 300 тысяч успешных проверок клиентов. Решения Wurmie улучшают процесс верификации новых соискателей кредита и предоставляют банковские данные для совершенствования кредитного скоринга.
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