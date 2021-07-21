Новый сервис верификации заемщиков Wurmie доступен в Украине



Wurmie – это надежный финтех-сервис, позволяющий верифицировать и оценивать потенциальных заемщиков на основе данных, полученных онлайн из банков. Wurmie предоставляет компаниям, занимающимся кредитованием, мощный дополнительный инструмент для построения и усиления скоринга с учетом достоверной информации о финансовых транзакциях клиента.

С помощью Wurmie финансовые организации могут:

Точно идентифицировать клиента благодаря считыванию (с его согласия) его личных данных непосредственно из банка онлайн.

Получать расширенные отчеты о транзакциях и движении средств на банковских счетах.

Всесторонне анализировать полученную информацию (лейблинг транзакций, расчет оборотов по счету и др.).

Оценивать платежеспособность клиента.

Исключать мошенничество при оформлении кредитов.

Виджет Wurmie встраивается на веб-сайт или в мобильное приложение кредитной компании, давая их клиентам возможность безопасно авторизоваться в своем онлайн-банке и делиться данными во время подачи заявки на получение кредита непосредственно на сайте или в приложении компании-кредитора. Потенциальному заемщику достаточно дать согласие на обработку данных и залогиниться в личном кабинете банка через виджет – все остальное происходит автоматически.

Данные, извлекаемые Wurmie, включают личную информацию: ФИО, идентификационный номер, контактные и паспортные данные, – которая позволяют мгновенно верифицировать клиента и предотвратить попытки мошенничества. Кроме того, кредитору становятся известны номер счета, конечный баланс и история транзакций, позволяющие рассчитывать платежеспособность и идентифицировать “красные флажки”, например. азартные игры, закредитованность и т.д.

Помимо необработанных данных о транзакциях, технология Wurmie дополняет эту информацию тегами, позволяющими получить более полное представление о структуре доходов и поведении соискателя кредита. Для построения профиля финансового поведения клиента применяются дополнительные алгоритмы машинного обучения. Затем этот профиль можно использовать в качестве одного из элементов модели кредитного скоринга финансовой организации либо в качестве отдельной модели оценки для небольших компаний, не имеющих ресурсов для развития собственных аналитических механизмов.

Таким образом, благодаря Wurmie процесс подачи заявки на кредит можно автоматизировать и сократить вплоть до нескольких минут при сохранении высокого качества кредитного рейтинга.

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Сервис Wurmie не имеет прямых аналогов в Украине. Сейчас Wurmie успешно работает в Польше и Испании, а также занимает уверенные позиции на рынке финансовых услуг Украины, ежемесячно осуществляя более 300 тысяч успешных проверок клиентов. Решения Wurmie улучшают процесс верификации новых соискателей кредита и предоставляют банковские данные для совершенствования кредитного скоринга.