Land Rover представил мощный внедорожник с камерами на 360 градусов

Британский автопроизводитель Land Rover представил новый мощный внедорожник 2022 Land Rover Defender Trophy Edition.

Об этом сообщает Car and Driver.

Всего будет изготовлено 220 экземпляров.

Новый 2022 Land Rover Defender Trophy Edition очень похож на автомобиль Defender Works V8 Trophy, который был представлен автопроизводителем ранее в этом году.

Внедорожник оборудован 3-литровым двигателем мощностью 396 лошадиных сил и крутящим моментом 406 Нм. У него вездеходные шины, режимы езды по бездорожью, а также камеры на 360 градусов.



Фото: Car and Driver

Заказы станут доступными уже в следующем месяце, стоимость внедорожника составит 91 350 долларов США.



Фото: Car and Driver

Отмечается, что покупатели 2022 Land Rover Defender Trophy Edition также получают возможность принять участие в автогонках, которые состоятся в штате Северная Каролина, США, в октябре этого года.