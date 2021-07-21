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НБУ назвал главные риски для экономики Украины

НБУ назвал главные риски для экономики Украины

Ключевыми рисками для июльского макропрогноза НБУ являются усиление карантина в Украине и в мире, а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире. Реализация рисков может привести к экономическим потерям.

Об этом свидетельствует “Инфляционный отчет” Национального банка Украины (июль 2021 года).

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Как отмечается в отчете, со стороны внешней среды весомым является риск более длительной и сильной инфляции с разбалансировкой ожиданий в развитых странах под влиянием значительных фискальных и монетарных стимулов.

“Это создает риски усиления импорта инфляции в Украину и ускорения перехода ведущих центральных банков к более жесткой монетарной политике. Последнее может существенно ухудшить интерес инвесторов к странам ЕМ и повлечь отток капитала”, – говорится в отчете.

По данным НБУ, значительным риском является более существенное или стремительное ухудшение условий торговли. Резкое снижение мировых цен на основные товары украинского экспорта с нынешних довольно высоких уровней или же подорожание энергоносителей усилит девальвационное давление на обменный курс гривны.

На всем прогнозном горизонте риском считается возможное снижение урожаев в Украине из-за неблагоприятных погодных условий. Это ускорит продовольственную инфляцию и приведет к дополнительным потерям ВВП. Уменьшение валютной выручки от аграрного экспорта также усилит давление на обменный курс гривны и соответственно – на цены непродовольственных товаров и услуг.

Есть также риск роста волатильности мировых цен на продовольствие в условиях климатических изменений. Из-за существенной доли продуктов питания в структуре ИПЦ чувствительность ожиданий инфляции к таким временным шокам довольно значительна, отмечают в НБУ.

“Сохраняются риски эскалации военного конфликта на востоке страны, которые могут существенно ухудшить инвестиционную привлекательность Украины и ожидания всех экономических агентов”, – говорится в отчете.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу НБУ, в 3 квартале 2021 года возрастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления;
  • регулятор также прогнозирует безработицу на уровне 9,1% по итогам 2021 года;
  • потребительская инфляция в конце 2021 года составит 9,6%, а во втором полугодии 2022 года вернется к целевому значению в 5%.
По материалам РБК-Украина
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