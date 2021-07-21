Нюансы увольнения госслужащих в связи с сокращением штата

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом в случае изменений в организации производства и труда.
Об этом информирует Координационный центр по предоставлению правовой помощи.
Согласно закону «О государственной службе», госслужащего предупреждают об увольнении в случае сокращения штата (численности, должности), реорганизации или ликвидации госоргана в письменной форме не позднее чем за 30 календарных дней.
Одновременно госслужащему могут предлагать любую вакантную должность госслужбы в том же госоргане (при наличии). При этом не применяют положения законодательства о труде относительно получения согласия профсоюза на увольнение. В случае увольнения с государственной службы государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере 2 среднемесячных заработных плат.
Государственный служащий, который был уволен, в случае создания в государственном органе, из которого он уволен, новой должности или появления вакантной должности, соответствующей квалификации государственного служащего, в течение шести месяцев со дня увольнения по решению субъекта назначения может быть назначен на равнозначную или низшую должность государственной службы, если он был назначен на должность в этом органе по результатам конкурса.
Процедура сокращения госслужащих имеет следующие особенности:
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