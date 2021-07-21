Нюансы увольнения госслужащих в связи с сокращением штата

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом в случае изменений в организации производства и труда.

Об этом информирует Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Согласно закону «О государственной службе», госслужащего предупреждают об увольнении в случае сокращения штата (численности, должности), реорганизации или ликвидации госоргана в письменной форме не позднее чем за 30 календарных дней.

Одновременно госслужащему могут предлагать любую вакантную должность госслужбы в том же госоргане (при наличии). При этом не применяют положения законодательства о труде относительно получения согласия профсоюза на увольнение. В случае увольнения с государственной службы государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере 2 среднемесячных заработных плат.

Государственный служащий, который был уволен, в случае создания в государственном органе, из которого он уволен, новой должности или появления вакантной должности, соответствующей квалификации государственного служащего, в течение шести месяцев со дня увольнения по решению субъекта назначения может быть назначен на равнозначную или низшую должность государственной службы, если он был назначен на должность в этом органе по результатам конкурса.

Процедура сокращения госслужащих имеет следующие особенности:

письменное предупреждение за 30 дней до дня увольнения;

работодатель не обязан переводить работника на другую должность. Не применяют положения ч. 2 ст. 40 КЗоТ — увольнение допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. То есть, нет уже обязанности у работодателя переводить работника, с его согласия, на другую работу;

предложение государственному служащему вакантной должности является правом субъекта назначения или руководителя Государственной службы, а не обязанностью;

согласие профсоюза на увольнение госслужащего не получается. За 30 календарных дней до запланированных увольнений первичным профсоюзным организациям предоставляется информация в отношении этих мер, включая информацию о причинах увольнений, количестве и категориях работников, которых это может касаться, о сроках проведения увольнений, а также проводятся консультации с профсоюзами о мерах по предотвращению увольнений или сведению их количества к минимуму или смягчению неблагоприятных последствий любых увольнений;

увольнение может быть в период больничного или отпуска;

расчет при увольнении – 7 дней;

размер выходного пособия — две среднемесячные зарплаты;

в течение 6 месяцев со дня увольнения может быть назначен на такую же должность при условии, если он был назначен на должность в этом органе по результатам конкурса.

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