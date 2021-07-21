МАУ расширяет возможности использования промокодов для путешествий по Украине

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины «вводит возможность использования промокодов для оплаты авиаперелетов на рейсах совместной эксплуатации с авиакомпанией «Роза ветров».

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Речь идет о внутренних рейсах по Украине во Львов, Днепр, Харьков и Запорожье.

Как можно использовать промокод:

для оплаты стоимости нового билета, включая стоимость тарифа и сборов, в любом классе обслуживания на любом регулярном рейсе МАУ , рейсах совместной эксплуатации (code share) с авиакомпанией «Роза Ветров».

Возможность оплаты стоимости дополнительной услуги предусмотрена только на собственных регулярных рейсах МАУ.

Справка Finance.ua:

МАУ благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции с 8 августа запускает сезонные рейсы Киев — Ницца (Франция) — Киев.

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