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МАУ расширяет возможности использования промокодов для путешествий по Украине

МАУ расширяет возможности использования промокодов для путешествий по Украине

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины «вводит возможность использования промокодов для оплаты авиаперелетов на рейсах совместной эксплуатации с авиакомпанией «Роза ветров».

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Речь идет о внутренних рейсах по Украине во Львов, Днепр, Харьков и Запорожье.

Как можно использовать промокод:

  • для оплаты стоимости нового билета, включая стоимость тарифа и сборов, в любом классе обслуживания на любом регулярном рейсе МАУ, рейсах совместной эксплуатации (code share) с авиакомпанией «Роза Ветров».

Возможность оплаты стоимости дополнительной услуги предусмотрена только на собственных регулярных рейсах МАУ.

Справка Finance.ua:

  • МАУ благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции с 8 августа запускает сезонные рейсы Киев — Ницца (Франция) — Киев.

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По материалам Finance.UA
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