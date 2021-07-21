Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривен

Должник из Одессы уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 810 гривен, чтобы выехать за границу.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Как сказано в сообщении, на исполнении в Первом Малиновском отделе государственной исполнительной службы в городе Одессе Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) с июля 2019 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме — 4 000 грн, начиная с апреля 2018 года.

Задолженность по исполнительному документу была определена судом в сумме 278 810 грн.

«Для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины „Об исполнительном производстве“. В связи с намерением пересечь границу Украины должник оплатил задолженность по алиментам в полном объеме», — сообщили в министерстве.

В целом с начала 2021 года взыскали 3,6 млрд грн алиментных платежей. Из них 725 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений.

Справка Finance.ua:

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов;

в случае взаимной договоренности между родителями, алименты могут быть уплачены подарком вместо денег, в частности в виде недвижимости.

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