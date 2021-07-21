Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривен

Должник из Одессы уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 810 гривен, чтобы выехать за границу.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Как сказано в сообщении, на исполнении в Первом Малиновском отделе государственной исполнительной службы в городе Одессе Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) с июля 2019 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме — 4 000 грн, начиная с апреля 2018 года.
Задолженность по исполнительному документу была определена судом в сумме 278 810 грн.
«Для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины „Об исполнительном производстве“. В связи с намерением пересечь границу Украины должник оплатил задолженность по алиментам в полном объеме», — сообщили в министерстве.
В целом с начала 2021 года взыскали 3,6 млрд грн алиментных платежей. Из них 725 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зам Федорова: Криптовалюты и анонимность — это мифВчера, 19:32 - 876 3
Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг6 ч. назад - 983 2
Гривна относительно доллара с начала года укрепилась почти на 4%2 ч. назад - 151 2
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом17 ч. назад - 1287 2
Украинцам объяснили, как вернуть деньги за навязанные контент-услуги на мобильном9 ч. назад - 579 2
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом17 ч. назад - 1287 2
Швейцарцы научились ремонтировать дороги без перекрытия движения транспорта14 ч. назад - 1239
Аналитики назвали причину рекордного укрепления курса гривны4 ч. назад - 1213
Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300Вчера, 22:44 - 1040
Анонсирован гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения (фото)Вчера, 23:00 - 1027
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)Вчера, 16:27 - 323
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1338 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1327 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 737
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2317 1