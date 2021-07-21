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МАУ запускает рейсы из Киева в Ниццу

МАУ запускает рейсы из Киева в Ниццу

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции с 8 августа запускает сезонные рейсы Киев — Ницца (Франция) — Киев.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ на странице в Facebook.

График рейсов:

  • рейсы в Ниццу будут выполняться каждый вторник и воскресенье;
  • Киев (КВР) – Ницца (NCЕ): вылет в 09:30 (по местному времени) – прилет в 11:35 (по местному времени);
  • Ницца (NCЕ) – Киев (КВР): вылет в 12:35 (по местному времени) – прилет в 16:30 (по местному времени).

Рейсы в Ниццу будут выполняться до 28 сентября.

Отмечается, жители французского Лазурного берега получат возможность воспользоваться рядом удобных стыковок, а именно – через Киев с Ереваном (Армения), Тбилиси (Грузия), Стамбулом (Турция), Каиром (Египет), Баку (Азербайджан), Дубай (ОАЭ), Кишиневом (Молдавия), Тель-Авивом (Израиль), а также рядом туристических и бизнес-регионов Украины.

Стоимость билетов – от 3469 грн.

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По материалам Finance.UA
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