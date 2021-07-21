МАУ запускает рейсы из Киева в Ниццу

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции с 8 августа запускает сезонные рейсы Киев — Ницца (Франция) — Киев.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ на странице в Facebook.

График рейсов:

рейсы в Ниццу будут выполняться каждый вторник и воскресенье;

Киев ( КВР ) – Ницца ( NCЕ ): вылет в 09:30 (по местному времени) – прилет в 11:35 (по местному времени);

) – Ницца ( ): вылет в 09:30 (по местному времени) – прилет в 11:35 (по местному времени); Ницца ( NCЕ ) – Киев ( КВР ): вылет в 12:35 (по местному времени) – прилет в 16:30 (по местному времени).

Рейсы в Ниццу будут выполняться до 28 сентября.

Отмечается, жители французского Лазурного берега получат возможность воспользоваться рядом удобных стыковок, а именно – через Киев с Ереваном (Армения), Тбилиси (Грузия), Стамбулом (Турция), Каиром (Египет), Баку (Азербайджан), Дубай (ОАЭ), Кишиневом (Молдавия), Тель-Авивом (Израиль), а также рядом туристических и бизнес-регионов Украины.

Стоимость билетов – от 3469 грн.