Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О платежных услугах” № 1591-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, документ направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере страны.

Для чего необходим закон:

документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС;

новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронным деньгам ( EMD );

документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления. В частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

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Согласно закону, в Украине будут определены девять категорий поставщиков платежных услуг.

Появятся новые участники рынка:

учреждения электронных денег;

филиалы иностранных платежных учреждений;

поставщики услуги по предоставлению сведений со счетов;

платежные учреждения.

Будут существовать девять платежных услуг, из которых две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений со счетов).

Небанковские поставщики платежных услуг (платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы и некоторые другие поставщики платежных услуг) смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не потребуется участие в платежных системах для проведения перевода.

Согласно документу, НБУ получит право выпускать «цифровую валюту Национального банка Украины», а также создать регуляторную «песочницу» – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предполагает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), который должен объединить разных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций – поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.