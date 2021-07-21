Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О платежных услугах” № 1591-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, документ направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере страны.
Для чего необходим закон:
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Согласно закону, в Украине будут определены девять категорий поставщиков платежных услуг.
Появятся новые участники рынка:
Будут существовать девять платежных услуг, из которых две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений со счетов).
Небанковские поставщики платежных услуг (платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы и некоторые другие поставщики платежных услуг) смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не потребуется участие в платежных системах для проведения перевода.
Согласно документу, НБУ получит право выпускать «цифровую валюту Национального банка Украины», а также создать регуляторную «песочницу» – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предполагает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.
Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), который должен объединить разных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.
Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций – поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.
Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.
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