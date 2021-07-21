Подать заявку и стать клиентом ГК «Нафтогаз Украины» можно в сети АО Идея Банк

Отныне бытовые клиенты могут присоединиться к газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» (далее – ГК «Нафтогаз Украины») в сети АО Идея Банк (далее – Идея Банк). Сейчас потребители газа могут подать заявку на изменение поставщика в отделениях Идея Банка в г. Одесса и в 137 точках продаж Идея Банка по всей Украине.
В дальнейшем компании планируют расширить сотрудничество и привлечь еще 74 отделения Идея Банка по всей Украине для приема заявок от клиентов на переход в ГК «Нафтогаз Украины».
Услуга подачи заявки доступна для всех потребителей, не только для клиентов Идея Банка, и является абсолютно бесплатной.
Чтобы подать заявку, клиенту нужно посетить одно из партнерских отделений или точек продаж Идея Банка с необходимым пакетом документов:
Сотрудники Идея Банка в отделениях и точках продаж помогут оформить заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины».
С адресами отделений банка и точек продаж можно ознакомиться на официальном сайте газоснабжающей компании в разделе «Контакты» и на сайте Идея Банка.
После обработки заявки в течение 3-5 рабочих дней клиент на указанный им электронный адрес получит информацию от ГК «Нафтогаз Украины» об успешном переходе и дальнейшие инструкции. Проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua. Для этого нужно выбрать раздел «Проверить статус заявки» и ввести в соответствующем поле свой EIC-код.
Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предыдущей газовой компании о подключении к новому поставщику не нужно. Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от ГК «Нафтогаз Украины».
Заменять трубы в случае смены поставщика не нужно: газ будет доставляться той же трубой и с использованием того же оборудования.
Газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается.
Цены на газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» стабильно являются одними из самых выгодных на рынке: с 1 мая цена голубого топлива от компании в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Напомним, присоединиться к ГК «Нафтогаз Украины» клиенты могут также онлайн – на сайте gas.ua.
Больше информации по подключению к ГК «Нафтогаз Украины» можно получить в контакт-центре компании по телефонам:
066-300-28-88
098-300-28-88
093-300-28-88.
Информацию и консультацию об услугах и деятельности Банка также можно получить, позвонив в контакт-центр: 0800 50 20 30
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