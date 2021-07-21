Фискалы уличили бывшего руководителя банка в растрате почти 500 млн грн

Государственная фискальная служба уличила экс-руководителя банка в растрате почти 500 млн грн. Он объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве следователи ГСУ ФР Государственной фискальной службы Украины при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора разоблачили служебных лиц банка, которые по предварительному сговору в течение 2014 года растратили 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств – 174,5 млн грн – была легализована путем погашения кредитов других подконтрольных фиктивных предприятий.

Шевченковский районный судом. Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 УК Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.