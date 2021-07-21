Huawei представил два флагманских смартфона с камерами Leica

Китайская компания Huawei представила два новых флагманских смартфона P50 и P50 Pro.

Об этом сообщает The Verge.

Смартфоны стали первыми для Huawei, в которых встроена собственная операционная система HarmonyOS.

P50 имеет 16,5-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением в 1 224 пикселя и частотой обновления 90Гц. В середине установлена батарея с мощностью в 4 100 мегаампер за час и процессор Qualcomm Snapdragon 888. Операционная память составляет 8Гб, а внутренняя 256Гб.



Фото: ixbt.com

P50 Pro имеет 16,8-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением в 1 228 пикселей и частотой обновления 120Гц. В середине установлена батарея с мощностью в 4 360 мегаампер за час и процессор Qualcomm Snapdragon 888. Операционная память составляет 8 или 12Гб, а внутренняя 512Гб.



Фото: ixbt.com

Отмечается, что оба устройства имеют селфи-камеру в 13Мп и четыре камеры на обратной стороне.

Стоимость базовой модели P50 начинается от 695 долларов США, а P50 Pro – от 927 долларов США. Первые продажи ожидаются в сентябре на китайском рынке.