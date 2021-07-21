Украинцам объяснили, как вернуть деньги за навязанные контент-услуги на мобильном

После обнаружения нежелательного списания средств абоненту нужно сразу обратиться к оператору с требованием отключить услугу и вернуть деньги. Об этом сообщает ЕП.
Сделать это можно через call-центр, онлайн-чат в личном кабинете на сайте оператора или через сообщение в Facebook.
Отключить услугу должны сразу, а возврата денег придется ждать — заявка будет рассматриваться до четырех дней. Однако никто не гарантирует, что средства вернут.
Если представитель оператора отказывает в возврате денег, абонент может пожаловаться в Нацкомиссию по регулированию связи. Также пожаловаться можно в Госпотребслужбу, Киберполицию или Национальную полицию.
В правоохранительные органы необходимо обращаться с заявлением о наличии в действиях мобильного оператора признаков преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса — «Мошенничество».
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