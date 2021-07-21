SoftBank решил избавиться от трети своей доли в Uber

Японская холдинговая компания SoftBank объявила, что продаст около трети своей доли в Uber, чтобы покрыть потерю инвестиций в китайскую Didi.
Как сообщает CNBC, японский гигант планирует продать 45 млн акций.
Акции Uber обвалились на фоне этой новости на 5%.
SoftBank потерял около $4 млрд на своих позициях в Didi. Компания также столкнулась с падением оценки Alibaba, отменой IPO Ant Group и прекращением листинговых планов ByteDance.
Цена акций Didi упала на 37% с отметки $14,14, на которой они завершили свой первый торговый день 30 июня. Собственные акции SoftBank также упали после первичного публичного размещения акций Didi в США. Фонд SoftBank Vision после листинга в США владел 21,5% акций Didi.
Японский гигант начал инвестировать в Uber в 2018 году. В 2019 SoftBank Vision Fund инвестировал еще $333 млн в компанию. Еще 31 марта Uber называл SoftBank своим «крупным акционером».
Многие эксперты назвали покупку акций Uber неудачной инвестицией. Однако в феврале этого года генеральный директор SoftBank Масаеси Сон заявил, что его компания «уже получила прибыль от Uber примерно в 500 млрд иен».
Напомним: Didi провела IPO в Нью-Йорке в конце июня. В ходе размещения она привлекла около $4,4 млрд, что сделало его вторым (после Alibaba Group) крупнейшим листингом китайской компании в США.
В ответ китайское управление по вопросам киберпространства (CAC) начало расследование в отношении Didi, требуя на время проверки прекратить регистрировать новых пользователей. Позже CAC сообщило, что сервис такси должен быть удален из китайских магазинов приложений.
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