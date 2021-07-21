В Минюсте рассказали, сколько стоит размещение в платной камере Киевского СИЗО

Сутки размещения в камере с улучшенными условиями и питанием Киевского следственного изолятора стоит 2000 гривен. Неделя же обойдется в 8000 гривен, месяц — 12 000 гривен. Такую информацию предоставили в Минюсте в ответ на журналистский запрос портала “Комментарии”.
Всего в Лукьяновском СИЗО функционирует шесть платных камер, а именно: двухместная для мужчин, двухместная для женщин, две трехместных и четырехместных для мужчин.
Начинания с запуска проекта платных камер, на счет специального фонда поступило 2457,65 тысяч гривен, за счет чего был выполнен ремонт в 17 камерных помещениях. Была произведена полная замена сантехнического и электрического оборудования, облицовка стен керамической плиткой, заменены окна. Кроме того, была установлена дополнительная вентиляция, а также телевизионное оборудование.
В Минюсте отметили, что в Киевском следственном изоляторе и дальше будут продолжать работы по улучшению условий содержания осужденных лиц и лиц, взятых под стражу. Кроме того, в министерстве отметили, что иные платные услуги для граждан, находящихся в СИЗО, отсутствуют. Напомним, что пилотный проект Министерства юстиции Украины о платных камерах в СИЗО был введён еще в 2020 году. Инициаторы тогда объясняли, что идея экономически выгодная для страны, ведь позволит существенно наполнять бюджет за счет денег, оплаченных гражданами за пребывание в платных камерах.
Омбудсмен Людмила Денисова объясняет, что украинские СИЗО пока не подготовлены для внедрения подобных проектов. Ведь остальные камеры в следственных изоляторах не соответствуют никаким международным нормам. Граждане, которые там находятся, содержатся в нечеловеческих условиях и не имеют даже возможности нормально поспать. В то же время те, кто имеет возможность заплатить за камеру, находятся в хороших комфортных условиях.
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