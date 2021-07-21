Зеленский одобрил повышение НДС для части сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Верховная Рада приняла закон 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон повышает ставку НДС до 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции: живой крупный рогатый скот, свиньи, овцы, молоко цельное, рожь, овес, семена льна, дробленые или недробленые, семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые, сахарная свекла.

Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, дробленых или недробленых, семян рапса, измельченного или недробленого, семян подсолнечника, измельченного или недробленого.