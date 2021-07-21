Bitcoin впервые за месяц превысил отметку в $40 тысяч

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin впервые за месяц стоит более 40 тысяч долларов США. Об этом сообщает Coindesk.

Так, по данным торгов в четверг, 29 июля, в 12.40 по Киеву, биткоин стоит 40 185 долларов США, что на 1,10% больше с начала торгов.

Также наблюдается рост и другой криптовалюты Ethereum – 2 320 или на 0,84% больше с начала торгов.

Moneycontrol отмечает, что для биткоина пересечение отметки в 40 тыс. долларов произошло впервые за последний месяц.

Общая капитализация крипторынка составляет 1,53 триллиона долларов США.

Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире. Составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в понедельник, 26 июля, возросла в себестоимости на 15%.