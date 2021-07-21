Bitcoin впервые за месяц превысил отметку в $40 тысяч

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin впервые за месяц стоит более 40 тысяч долларов США. Об этом сообщает Coindesk.
Так, по данным торгов в четверг, 29 июля, в 12.40 по Киеву, биткоин стоит 40 185 долларов США, что на 1,10% больше с начала торгов.
Также наблюдается рост и другой криптовалюты Ethereum – 2 320 или на 0,84% больше с начала торгов.
Moneycontrol отмечает, что для биткоина пересечение отметки в 40 тыс. долларов произошло впервые за последний месяц.
Общая капитализация крипторынка составляет 1,53 триллиона долларов США.
Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире. Составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в понедельник, 26 июля, возросла в себестоимости на 15%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 2268 15
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного дома3 ч. назад - 1306 11
В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине4 ч. назад - 649 8
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов7 ч. назад - 1655 7
В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысячВчера, 19:42 - 541 5
Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуацию5 ч. назад - 3695 4
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 2268 15
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов7 ч. назад - 1655 7
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного дома3 ч. назад - 1306 11
Межбанк: курс доллара пошел вверхВчера, 18:15 - 880
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1243 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1257 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 700
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2201 1
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1416 3