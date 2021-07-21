В Украине планируют ввести QR-коды вакцинации

Мнздрав планирует ввести в Украине QR-коды о вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью УП.

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«Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах и которую, скорее всего, будет использовать Украина — это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском», — говорит санврач.

Он отметил, что пока внутренние сертификаты только тестируются, поэтому не известно, «как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности».

«Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован, либо переболел, либо имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест», — пояснил Кузин.

Он признал, что в этом вопросе надо будет «сохранить баланс между правами человека», тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину ввиду медицинских противопоказаний.

Также санврач сообщил, что пока не стоит вопрос об отмене масочного режима даже для вакцинированных.

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