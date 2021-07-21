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Укртрансгаз выбил почти 280 млн грн с должников за транспортировку топлива

Укртрансгаз выбил почти 280 млн грн с должников за транспортировку топлива

В І полугодии «Укртрансгаз» выбил с должников за услуги по транспортировке голубого топлива, которые компания предоставляла до 1 января 2020 года, 277,7 млн грн. Значительная часть долгов, возвращенных в этом году, возникла из-за негативных дисбалансов участников рынка газа в 2016—2019 годах, сообщили в компании.

При этом по состоянию на 1 июля 2021-го общая сумма задолженности перед «Укртрансгазом» за предоставление услуг по балансировке остается на уровне 43,46 млрд грн. Крупнейшие суммы «Укртрансгаз» взыскал на свой счет с таких предприятий:

  • «Мелитопольгаз» — 27 млн грн;
  • «Тернопольгоргаз» — 21 млн грн;
  • «Мариупольгаз» и концерн «Городские тепловые сети» — по 16 млн грн.

Вместе с тем, несмотря на долги со стороны участников рынка, «Укртрансгаз» погасил большую часть кредиторской задолженности за природный газ, который был закуплен для обеспечения балансировки ресурса до 31 декабря 2019 года. Общая сумма выплат в 2020 году превысила 10,3 млрд грн.

По материалам УБР
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