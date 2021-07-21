Каждый пятый сотрудник сферы гостеприимства хочет сменить работу

Коронакризис ударил по всем отраслям бизнеса, но сфера гостеприимства пострадала особенно сильно. Из-за карантинных ограничений весной 2020-го, зимой и весной 2021-го рестораны, кафе, отели и компании из сферы туризма полностью лишились возможности полноценно работать.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Динамика вакансий:

максимальное падение предложений о работе было в апреле-мае 2020 года. Многие работодатели категории «Рестораны, гостиницы, туризм», не имея финансовой подушки, во время локдауна в марте-мае 2020 года были вынуждены отправить персонал в отпуск за свой счет, сократить заработные платы или вовсе уволить ряд сотрудников;

в июле-сентябре 2020-го ситуация немного выровнялась, рестораторы, отельеры и владельцы туристических компаний начали поиск новых сотрудников;

начиная с октября, окончание туристического сезона в Украине и постепенное усиление карантинных ограничений снова повлекло за собой падение числа вакансий категории;

в декабре был объявлен «карантин выходного дня» – это привело к дальнейшей оптимизации бизнеса, сокращению расходов на персонал, а количество вакансий упало до уровня апреля 2020 года;

после выхода из карантина весной 2021 года работодатели отрасли гостеприимства резко начали наращивать обороты, активно ища новый персонал.

Сейчас Украина находится в зеленой зоне, но сотрудники отрасли гостеприимства не уверены в завтрашнем дне и активно ищут работу в новых индустриях. Так, каждый пятый кандидат категории думает о смене сферы деятельности, каждый седьмой либо сменил работу, либо находится в активном поиске. Условный конкурс на одну позицию в июне 2021 года составлял 1,5 человека.

Средняя компенсация категории составляет около 13 тыс. грн.

Где платят больше всего:

самые высокие заработные платы сотрудников сферы гостеприимства -в Одессе (около 20 тыс. грн). 53% одесских работников категории «Рестораны, гостиницы, туризм» получают от 16,6 до 23,3 тыс. грн;

на втором месте по уровню заработных плат – Киев со средним окладом 18 тыс. грн;

немного меньше (около 16 тыс.) получают работники сферы гостеприимства в Харькове – 51% сотрудников могут рассчитывать на компенсацию от 15 до 16,3 тыс. грн;

средний оклад в Днепре составляет 14 тыс. грн. 56% рестораторов, отельеров и владельцев туристического бизнеса города готовы платить сотрудникам от 10 до 17,4 тыс. грн;

замыкает пятерку городов с самыми высокими зарплатами категории «Рестораны, гостиницы, туризм» Львов. 54% работодателей предлагают от 10 до 14 тыс. грн.

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