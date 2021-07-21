Каждый пятый сотрудник сферы гостеприимства хочет сменить работу

Коронакризис ударил по всем отраслям бизнеса, но сфера гостеприимства пострадала особенно сильно. Из-за карантинных ограничений весной 2020-го, зимой и весной 2021-го рестораны, кафе, отели и компании из сферы туризма полностью лишились возможности полноценно работать.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
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Динамика вакансий:
Сейчас Украина находится в зеленой зоне, но сотрудники отрасли гостеприимства не уверены в завтрашнем дне и активно ищут работу в новых индустриях. Так, каждый пятый кандидат категории думает о смене сферы деятельности, каждый седьмой либо сменил работу, либо находится в активном поиске. Условный конкурс на одну позицию в июне 2021 года составлял 1,5 человека.
Средняя компенсация категории составляет около 13 тыс. грн.
Где платят больше всего:
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