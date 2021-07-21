Подорожание железнодорожных перевозок увеличит нагрузку на бизнес на 10 миллиардов гривен — ЕВА

Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес на 10,1 млрд грн ежегодно.

Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

«Запланированное повышение тарифов приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес в целом на 10,1 млрд грн ежегодно. Расходы же предприятий, например, топливно-энергетического комплекса потенциально вырастут на более чем 30% или 2 млрд грн ежегодно», – говорится в сообщении.

Повышение тарифов, считают в ЕБА, возымеет катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей. Ведь на сегодня значительное количество предприятий убыточны или дотационные и находятся в трудном финансовом положении. Кроме этого, в Ассоциации уверены, что существенно пострадает и строительная отрасль, поскольку только стоимость перевозки щебня может вырасти на 30%.

Также в Ассоциации предполагают, что расчетный эффект повышения доходов Укрзализныци в случае внедрения соответствующего проекта, который предусматривает около 10-12 млрд грн совокупно за 2021-2022 годы, существенно завышен.

«Часть грузов, для которых планируется индексация, являются гибкими и при повышении стоимости железнодорожных услуг будут переориентированы на автотранспорт, что, с одной стороны, не позволит Укрзализныце получить ожидаемый уровень поступлений, а с другой, существенно увеличит нагрузку на автодороги, что в свою очередь потенциально приведет к ухудшению качества дорожного покрытия», – объясняют в ЕВА.

Эксперты Ассоциации также отмечают, что система тарифов Укрзализныци требует комплексного пересмотра, а не точечного повышения. И для этого необходимо провести реорганизацию Укрзализныци, что предусмотрено в проекте закона «О железнодорожном транспорте».

Справка Finance.ua: