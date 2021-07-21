0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Подорожание железнодорожных перевозок увеличит нагрузку на бизнес на 10 миллиардов гривен — ЕВА

Подорожание железнодорожных перевозок увеличит нагрузку на бизнес на 10 миллиардов гривен — ЕВА

Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес на 10,1 млрд грн ежегодно.

Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

«Запланированное повышение тарифов приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес в целом на 10,1 млрд грн ежегодно. Расходы же предприятий, например, топливно-энергетического комплекса потенциально вырастут на более чем 30% или 2 млрд грн ежегодно», – говорится в сообщении.

Повышение тарифов, считают в ЕБА, возымеет катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей. Ведь на сегодня значительное количество предприятий убыточны или дотационные и находятся в трудном финансовом положении. Кроме этого, в Ассоциации уверены, что существенно пострадает и строительная отрасль, поскольку только стоимость перевозки щебня может вырасти на 30%.

Также в Ассоциации предполагают, что расчетный эффект повышения доходов Укрзализныци в случае внедрения соответствующего проекта, который предусматривает около 10-12 млрд грн совокупно за 2021-2022 годы, существенно завышен.

«Часть грузов, для которых планируется индексация, являются гибкими и при повышении стоимости железнодорожных услуг будут переориентированы на автотранспорт, что, с одной стороны, не позволит Укрзализныце получить ожидаемый уровень поступлений, а с другой, существенно увеличит нагрузку на автодороги, что в свою очередь потенциально приведет к ухудшению качества дорожного покрытия», – объясняют в ЕВА.

Эксперты Ассоциации также отмечают, что система тарифов Укрзализныци требует комплексного пересмотра, а не точечного повышения. И для этого необходимо провести реорганизацию Укрзализныци, что предусмотрено в проекте закона «О железнодорожном транспорте».

Справка Finance.ua:

  • 5 июля 2021 года на сайте Министерства инфраструктуры появился проект приказа «О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги». Документ предусматривает повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов с 1 сентября 2021 года.
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.