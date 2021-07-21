Как в Украине защищены пенсионные накопления людей

Украина учитывает наработанный другими странами опыт в пенсионных накоплениях.

Об этом информирует Министерство социальной политики.

“Поскольку Украина одной из последних вводила пенсионные накопления, это позволило учесть в национальном законодательстве накопленный другими странами опыт. В действующем законодательстве о накопительном пенсионном обеспечении более 40 механизмов, которые обеспечивают защиту пенсионных накоплений”, – сказано в сообщении.

Что это за механизмы:

накопительные пенсионные фонды ежедневно отчитываются регулятору и обязательно ежедневно обнародуют на своих страницах в сети Интернет показатели деятельности;

человек может ежедневно контролировать изменение своих накоплений и в любой момент перевестись в другой фонд без штрафов;

есть целый ряд законодательных лицензионных требований к персоналу, капиталу, техническому и программному обеспечению, внутренним процедурам, финансовому мониторингу операций и организации работы тех, кто предоставляет услуги на этом рынке, такие требования ужесточаются;

фонды отчитываются по международным стандартам финансовой отчетности и обязательно проходят ежегодный внешний аудит только с теми аудиторами, у которых есть разрешение проводить аудит финансовых учреждений;

накопительный пенсионный фонд не может быть ликвидирован по законодательству о банкротстве. Если учредители желают прекратить деятельность фонда, то они за полгода до этого утверждают у государственного регулятора план ликвидации фонда, которым предусматривается перевод всех накоплений людей в другие накопительные фонды по выбору человека;

накопительный пенсионный фонд – это фактически не одно учреждение, а четыре: сам фонд, администратор, компания по управлению активами и банк-хранитель. Они обязаны по закону контролировать друг друга в процессе работы с пенсионными накоплениями людей в ежедневном режиме;

направления, куда именно можно вкладывать средства, на каких площадках можно такие активы покупать, а на каких – нельзя, требования по оценке таких инструментов определены законом. Также закон устанавливает требования по диверсификации активов – раскладыванию “по разным корзинам”: не более 5% активов в обязательства одного предприятия, не более 10% в недвижимость и т. п;

законом ограничен максимальный уровень расходов, которые покрываются за счет пенсионных активов, чтобы пенсионные накопления людей не «проедались» из-за расходов на операционную деятельность.

Что еще можно сделать для повышения надежности:

Украине нужен сильный и профессиональный регулятор;

вторая задача – это потребность в расширении круга надежных инвестиционных инструментов, через которые пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост ВВП , создание новых рабочих мест, с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики;

третья задача – это дополнительная защита пенсионных активов, инвестированных в предприятия и банки, от невозврата в ходе процедур ликвидации предприятий или банков, признания их неплатежеспособными;

также должно безусловно обеспечиваться выполнение решений судов по возврату пенсионных активов, за этим должен быть особый контроль, возможно, отдельная бюджетная программа по образцу бюджетной программы исполнения судебных решений по пенсионным делам в солидарной системе.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.