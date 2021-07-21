Украина получила заказ на изготовление ракет Р-27 на $200 млн

Украинская компания Артем получила кпупный заказ на производство управляемых ракет класса “воздух-воздух” средней дальности Р-27, сообщает Defense Blog.
Отмечается, что заказчиком выступила неназванная азиатская страна, а сумма контракта превышает 200 миллионов долларов. Издание не называет конкретного заказчика, допуская, что речь может идти об Индии или Индонезии.
Также сообщается, что сделка стала крупнейшей для Артема за последние 10-15 лет. Украинская компания, как отмечает издание, уже получила предоплату и начала выполнение заказа.
Defense Blog напоминает, что Р-27 разработаны российским конструкторским бюро Вымпел и серийно производились Россией и Украиной. Согласно информации издания, эти ракеты предназначены для самолетов Миг-29, Миг-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.
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