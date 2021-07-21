Реестр строительной деятельности полностью открыт

Теперь покупатели недвижимости в Украине смогут мониторить в Реестре строительной деятельности изменения в технико-экономических показателях (ТЭП) новостройки, где он приобрел квартиру.
Об этом пишет Опендатабот.
«Такая возможность появилась благодаря тому, что Министерство регионального развития поддержало предложение Опендатабот о публикации реестра строительной деятельности согласно международным принципам открытых данных», — сказано в сообщении.
Как было раньше. В данных реестра, которые публикуются на Едином портале открытых данных, не были доступны ТЭП строительных объектов с информацией об этажности, общей площади и количестве квартир в новостройке.
«Практика показывает, что у некоторых застройщиков эти показатели могут меняться со временем — например, достраиваются дополнительные этажи. Как результат, рост числа жителей перегружает коммуникации и инфраструктуру, включая лифты и паркинги, и снижает качество и стоимость недвижимости», — отмечают аналитики портала открытых данных.
Что изменится. Теперь, когда ТЭП стали доступны, разработчики сервисов открытых данных получили возможность автоматизировать отслеживание внесенных туда изменений и информировать об этом покупателей квартир в удобной для них форме.
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