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Межбанк: интрига по доллару и евро усилится

Межбанк: интрига по доллару и евро усилится

Четверг на валютном рынке опять не даст расслабиться никому: ни клиентам, ни дилерам банков, ни самому Нацбанку. Массированные выкупы валюты регулятором в последние дни для противодействия существенному укреплению гривны дали свои результаты. Если еще вчера с самого утра Нацбанк выходил с интервенцией по покупке доллара с ценником не выше 26,84 гривен, то уже к вечеру спрос резко превысил предложение и котировки быстро пошли вверх.

Даже с учетом распродаж валюты Укргазбанком во второй половине дня для некоторого выравнивания ситуации за среду в целом доллар вырос до отметки 26,92/26,94 гривны. Именно то, как сегодня себя поведет курс, продолжит расти или все же опять начнет снижение, и будет определяющим для тренда по доллару на межбанке на ближайшие дни.

Кроме этого, сегодня на поведение участников рынка окажут существенное влияние три фактора:

1). Предстоящее завершение месяца (у клиентов остается всего два рабочих дня для закрытия всех своих хозяйственных сделок по июлю);

2). Продолжение выплат возмещений НДС экспортерам, что снизит их желание активно распродавать валюту (тем более, что вчера начался рост котировок и они надеются это делать подороже);

3) Реакция Нацбанка на вчерашний взлет котировок под вечер (скорее всего НБУ постарается в процесс не вмешиваться и резервы на сглаживание перекосов на торгах не тратить).

Ключевым фактором будет приближение конца месяца, что заставляет компании и сами банки активизироваться на межбанке. По нашему прогнозу, сегодня объем операций на межбанке составит до $135-150 млн при заключении до 560-640 сделок. Спекулянты постараются не упустить свой шанс покачать курс в течение дня и при малейшей возможности постараются это сделать по максимуму.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 29 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,80-27,05 грн, евро — коридор 31,65-32,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,75-27,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков 20-25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 31,50 до 32,10 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,65-32,00 грн при спреде около 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,92 / 26,94
евро – 31,72 / 31,74

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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