Межбанк: интрига по доллару и евро усилится

Четверг на валютном рынке опять не даст расслабиться никому: ни клиентам, ни дилерам банков, ни самому Нацбанку. Массированные выкупы валюты регулятором в последние дни для противодействия существенному укреплению гривны дали свои результаты. Если еще вчера с самого утра Нацбанк выходил с интервенцией по покупке доллара с ценником не выше 26,84 гривен, то уже к вечеру спрос резко превысил предложение и котировки быстро пошли вверх.
Даже с учетом распродаж валюты Укргазбанком во второй половине дня для некоторого выравнивания ситуации за среду в целом доллар вырос до отметки 26,92/26,94 гривны. Именно то, как сегодня себя поведет курс, продолжит расти или все же опять начнет снижение, и будет определяющим для тренда по доллару на межбанке на ближайшие дни.
Кроме этого, сегодня на поведение участников рынка окажут существенное влияние три фактора:
1). Предстоящее завершение месяца (у клиентов остается всего два рабочих дня для закрытия всех своих хозяйственных сделок по июлю);
2). Продолжение выплат возмещений НДС экспортерам, что снизит их желание активно распродавать валюту (тем более, что вчера начался рост котировок и они надеются это делать подороже);
3) Реакция Нацбанка на вчерашний взлет котировок под вечер (скорее всего НБУ постарается в процесс не вмешиваться и резервы на сглаживание перекосов на торгах не тратить).
Ключевым фактором будет приближение конца месяца, что заставляет компании и сами банки активизироваться на межбанке. По нашему прогнозу, сегодня объем операций на межбанке составит до $135-150 млн при заключении до 560-640 сделок. Спекулянты постараются не упустить свой шанс покачать курс в течение дня и при малейшей возможности постараются это сделать по максимуму.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 29 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,80-27,05 грн, евро — коридор 31,65-32,10 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,92 / 26,94
евро – 31,72 / 31,74
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