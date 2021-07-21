Кто и как может приобрести землю в Украине: министр Лещенко раскрыл детали

После старта рынка земли в Украине приобрести ее может только физическое лицо, которое является украинским гражданином. Иностранцы и юридические лица сегодня такого права не имеют.

Об этом заявил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире «Сніданку з 1+1», пишет ТСН.

Он также раскрыл процедуру и условия приобретения земельного участка:

если вы граждане Украины и у вас есть легализованный официальный доход, который задекларирован;

купить можно до 100 гектаров;

сделка купли-продажи оформляется между покупателем и продавцом в нотариальной форме через банковский счет.

Он уточнил, что средняя стоимость гектара земли сейчас составляет около $ 2 тысяч. «Но в разных регионах разная стоимость, поскольку разная нормативно-денежная оценка земли, ее количественные и качественные характеристики, ее расположения. Много есть критериев», — пояснил министр.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась средняя минимальная цена, по которой владельцы продают паи, — она меньше предыдущих прогнозов правительства. «Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, — по каждой области она отличается, но в среднем это около одной тысячи долларов за гектар», — сказал он.

Справка Finance.ua:

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров;

по состоянию на начало июля в Украине на продажу предлагалось 1973 земельных участка. Об этом свидетельствуют данные исследования геоинформационной системы «Увекон»;