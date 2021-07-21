Нарушители сроков подачи финотчетности в формате XBRL избегут санкций

Национальный банк в течение 2021 года не будет применять санкции к поставщикам финуслуг за нарушение сроков подачи финансовой отчетности в формате XBRL.

Национальный банк Украины предлагает предоставить финансовым учреждениям дополнительное время для составления и подачи финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате.

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В то же время соответствующая отчетность должна быть подана до 31 декабря 2021 года.

«Для этого Национальный банк разработал и предлагает для обсуждения с рынком соответствующий проект постановления Правления. В течение января-июня 2021 года продолжался процесс внедрения и настройки системы финансовой отчетности. Поэтому в течение этого периода финансовые учреждения не имели возможности подавать финансовую отчетность в систему», — говорят в Нацбанке.

Кроме того, сегодня поставщики финуслуг еще продолжают регистрировать свои корпоративные профили в системе, а это обязательное условие для начала подачи финансовой отчетности.

«Итак, Национальный банк решил предоставить дополнительное время для составления и подачи финансовой отчетности за 2020 год, промежуточной финансовой отчетности за 2021 год (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев), которые составлены на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в формате XBRL к системе финансовой отчетности», — добавил регулятор.

Однако поставщики финансовых услуг должны соблюдать установленные сроки подачи в Национальный банк: