Экс-директора филиала ГПЗКУ уличили в воровстве и продаже зерна на 15 млн грн

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.
Как сообщает спецслужба, бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате бюджетных средств в сумме почти 15 млн грн.
По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки провели незаконное отчуждение 3,2 тысячи тонн зерновых из государственного элеватора и продали их через аффилированные структуры.
Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.
Фото: СБУ
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с детективами НАБУ и под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В свою очередь, в НАБУ уточняют, что речь идет о завладении зерном на сумму более 14,7 млн грн. Расследованием этого дела бюро занимается с марта 2020 года.
«В течение ноября-декабря 2019 года директор филиала АО „ГПЗКУ“, злоупотребляя служебным положением, без разрешения владельца организовал отгрузку зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации, для реализации коммерческим структурам», — отмечается в сообщении.
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